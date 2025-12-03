Denuncia PRI en Senado “huachicol minero”

Senadores del PRI presentarán un punto de acuerdo para denunciar lo que denominaron “huachicol minero” que dijeron es el robo de materiales propiedad de un ejido en San Luis Potosí que fueron vendidos y utilizados para la construcción de una carretera en detrimento del patrimonio de los dueños de esos terrenos.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, expuso que de acuerdo con la denuncia de ejidatarios, en Villa Hidalgo, San Luis Potosí, un volumen significativo de material de cantera extraído en el ejido Pedrera del Tanquito —sin permisos ambientales, sin concesión minera y sin manifestación de impacto ambiental— terminó siendo utilizado en la construcción del libramiento Ventura–El Peyote.

La operación, según registros y testimonios de habitantes del ejido, implicó la venta clandestina de al menos 240 mil metros cúbicos de material “a pie de mina”, adquirido directamente a ejidatarios que operaron para una empresa de forma clandestina, sin autorización de asamblea y sin que la comunidad recibiera beneficio alguno.

Indicó que la empresa señalada como compradora del material es Desarrollador de Infraestructura Vise, contratista vinculada al tramo del libramiento que conecta Estación Ventura con El Peyote.

Informó que presentarán un punto de acuerdo para exhortar a las secretarías de Economía, Medio Ambiente, Hacienda, Desarrollo Agrario y la Profepa para que expliquen la situación de esta nueva modalidad de “huachicol minero” y revisar permisos, verificar los hechos, abrir procedimientos administrativos y, en su caso, imponer sanciones por explotación irregular de recursos comunales y posible evasión fiscal.