Denuncia rectora intentos de intromisión del PJ

“Hoy enfrentamos intentos del Poder Judicial federal por inmiscuirse en la autonomía de nuestra institución”, denunció la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Yarabí Ávila González, frente a resoluciones de juzgados federales que contravienen decisiones tomadas por el Consejo Universitario.

En el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien realizará su conferencia mañanera este viernes en Morelia, la rectora de la Universidad nicolaita dijo estar preocupada por esta situación, y celebró que la mandataria sea una clara defensora de la educación pública y la autonomía.

“Sus ideales, manifestados en varias ocasiones, nos dan certeza y nos alientan a seguir luchando por nuestro mayor legado: construir una institución más justa”, expuso la rectora Yarabí Ávila.

Aprovechó la ocasión para invitar públicamente a la presidenta a visitar la universidad, que en estos momentos celebra su proceso de ingreso, en el que participan más de 25 mil aspirantes.

Este fin de semana Sheinbaum estará también en Quiroga, Tingambato y Cherán.