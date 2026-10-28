Denuncia Romero a Taddei ante la FGR

El líder del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, por presuntamente haber encabezado una red de corrupción durante su gestión de tres años en el organismo electoral.

Acompañado de integrantes del Comité Ejecutivo y de diputados, el panista acudió este martes a la sede de la FGR en la colonia Doctores, Ciudad de México, para solicitar a la institución encabezada por Ernestina Godoy Ramos, que investigue la presunta corrupción y conflicto de interés que sucedió y que se castiguen si se demuestran los señalamientos a la exconsejera electoral, acusada de adjudicar contratos millonarios al empresario José Alfredo Hernández Casillas.

“No hay manera de entrar a la próxima elección con la más mínima duda sobre la legitimidad de su autoridad electoral”, indicó.

Romero Herrera afirmó que durante la gestión de Taddei Zavala, “sucedió corrupción, conflicto de intereses y todos ya sabemos que culminó con la renuncia de quien fuera hasta hace unos días su titular”.