El candidato a gobernador de Veracruz por la coalición Fuerza y Corazón por Veracruz, José Francisco Yunes Zorrilla, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la candidata a gobernadora de Morena, Rocío Nahle García, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El aspirante a gobernador informó que acudió a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la FGR, para presentar una denuncia formal de hechos, en la que sostiene que durante el periodo en el que Nahle se desempeñó como secretaria de Energía (Sener), incrementó “de manera inexplicable” su patrimonio al comprar inmuebles cuyo valor exceden los 60 millones de pesos.

El candidato del PRI, PAN y PRD insistió en que resulta de mayor relevancia que se esclarezca el origen y destino de los recursos con los que se obtuvieron estas propiedades, pues aseguró que existe un “descuadre” entre propiedades e ingresos.

Pepe Yunes aseguró que la promesa de Morena de “no mentir, no robar y no traicionar” ha sido rota una y otra vez a lo largo de esta administración, por lo que llamó a los veracruzanos a no permitir que el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador siga en el gobierno.