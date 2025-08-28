Denuncian a Cabeza de Vaca y exfuncionarios por daño a erario

La Secretaría de Salud del Gobierno de Tamaulipas presentó 70 denuncias, 14 de ellas de carácter penal, por el presunto quebranto al erario de casi 344 millones de pesos, por contratos que se otorgaron en la administración del exgobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, a dos empresas vinculadas a los hermanos Carmona.

El apoderado legal de la Secretaría de Salud, Iván Saldaña Magaña, señaló en conferencia de prensa, que entre los principales imputados se encuentran el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca; su exsecretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa; el entonces subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Salud, Horacio García Rojas Guerra; el ex subsecretario de Administración y Finanzas, Alejandro Aguilar Poegner; y el ex director de Compras de la Secretaría de Administración, Román Castillo Airola.

“Se estima un quebranto aproximado de 343 millones 966 mil pesos; esas cantidades de dinero fueron pagadas a dos empresas que están vinculadas a los hermanos Carmona, en donde las empresas que fueron beneficiadas son Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Guerra”, detalló Saldaña.

El director jurídico de la Secretaría de Salud estuvo acompañado en conferencia de prensa por el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro; la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo; y la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván.

Señaló que las denuncias fueron presentadas ante el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas.