Denuncian a cura de Hidalgo por allanamiento

Por los delitos de allanamiento de morada y abuso de confianza, fue denunciado el párroco Héctor “N”, encargado de la parroquia de San Felipe de Jesús, ubicada en el municipio de San Felipe Orizatlán, en el estado de Hidalgo.

Acusación

De acuerdo con la denuncia interpuesta, una mujer identificada con las iniciales M.A.S. acusó que el párroco comenzó a acosar a su familia hace varios meses, luego de que presuntamente acudiera a visitar a su madre enferma.

Indicó que, bajo el pretexto de conocer el estado de salud de la mujer, desde septiembre del año pasado el sacerdote empezó a visitar su domicilio. Sin embargo, desde un inicio se comportaba de manera agresiva y prepotente.