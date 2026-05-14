Denuncian a exjefe militar por vínculos con el narco

La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) denunció ante la Fiscalía General Estado (FGE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) al excomandante de la XXV Zona Militar con sede en Puebla, Gerardo Mérida Sánchez, quien forma parte del grupo de mexicanos –entre ellos el ahora exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya- a los que Estados Unidos vinculó con el narcotráfico.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Mario Riestra Piña, presentó las denuncias para exigir una investigación del desempeño del jefe militar durante su encargo en el estado de Puebla.

Tras los señalamientos contra el militar, el líder partidista demandó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar posibles actos de omisión, encubrimiento o colusión con grupos delictivos en territorio estatal del militar.