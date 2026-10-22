Denuncian a Gutiérrez tras pleito con Máynez

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué, anunció que después de los hechos de violencia ocurridos el pasado martes, en los cuales el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, confrontó al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, se recibió una denuncia por parte de la dirigencia naranja, que será atendida de forma “urgente”.

Bolaños Cacho explicó que derivado de esta revisión podría sancionarse a Carlos Mancilla, inclusive con la remoción del cargo de presidente de la Comisión de la Juventud.

“Respecto de las posibles sanciones, el código de ética prevé tres tipos de sanciones: el primero es una amonestación, la segunda es una remoción de cualquier cargo legislativo y el tercero es un descuento dentro de su dieta, habrá de ser el comité de ética el que determine la sanción que corresponda”, detalló.

Por lo anterior, el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla, compartió en sus redes sociales un video en donde se le observa trapear el agua sucia que arrojó junto a su compañera Xitlalic Ceja sobre el logotipo de MC en San Lázaro, como una supuesta protesta por la mala calidad del servicio hídrico en Jalisco, entidad bajo un gobierno emecista.

Por su parte, Álvarez Máynez manifestó tras estos hechos que el trabajo de su partido es encontrar soluciones a los problemas y no “montar espectáculos violentos e infames”, como hizo el PRI en el recinto legislativo.