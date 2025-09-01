Denuncian a Javier May por Tren Maya descarrilado

El diputado federal, Ernesto Sánchez Rodríguez, la diputada local por Quintana Roo, Reyna Tamayo y la senadora Mayuli Martínez, integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), ingresaron una denuncia penal en contra de Javier May Rodríguez, en su carácter de director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), por su presunta responsabilidad en el descarrilamiento del Tren Maya.

En la querella se advierte que May Rodríguez intervino en el proyecto de infraestructura ferroviaria denominado Tren Maya durante la etapa de adjudicación y construcción del tramo 3, misma que hace dos semanas se descarriló.

Los legisladores de oposición indicaron que el incidente en la estación de Izamal, ubicada en el tramo 3 de la ruta Mérida-Cancún, pudo haber causado riego en varias vidas inocentes.

Denuncia

“La denuncia que estamos presentando tiene que ver sanciones penales en contra de quienes han saqueado el erario, comprado materiales de mala calidad y no han supervisado con pulcritud la obra”.

Ernesto Sánchez aseguró que “hay indicios de que este proyecto se llevó a cabo con corrupción, dándole contratos a los amigos de los hijos de López Obrador y abusando de los cargos que el gobierno pasado tenían los funcionarios cuates de José Ramón y de Andy”.

Detalló que las irregularidades contractuales detectadas en los contratos TM-TRAMO3/20-OI-03 y PTM TRAMO3/23-OI-04, que derivaron en pagos indebidos y sobrecostos superiores a $155,000,000.00 (Ciento cincuenta y cinco millones de pesos 00/100 M.N), configuran la figura de uso ilícito de atribuciones y facultades y administración fraudulenta en contratos públicos, tipificada en los artículos 217, fracción I y 222 del Código Penal Federal, en correlación con los artículos 53 y 54 de la Ley de Obras m Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“Se trata de una aplicación de recursos públicos en perjuicio de la Hacienda Federal constituye un manejo irregular y doloso que atenta contra la correcta administración del patrimonio público”, aseveró Ernesto Sánchez.

Finalmente, puntualizó que según información pública difundida por medios nacionales e internacionales, el Tren Maya acumuló pérdidas operativas por 5 mil 807 millones de pesos entre diciembre de 2023 y junio de 2025, con un subsidio diario de 12 millones de pesos del erario para sostener su operación. Por cada peso recaudado, el Gobierno Federal tuvo que destinar 108 pesos en subsidios, lo que revela no solo deficiencias técnicas, sino también inviabilidad económica estructural.