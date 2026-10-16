Denuncian a Pablo Lemus ante la FGR

El presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, funcionarios y policías, debido a detención arbitraria y tortura de 39 personas durante la protesta del pasado 11 octubre con motivo por la mala calidad del servicio de agua en Guadalajara.

El político y activista acudió a la sede de la Fiscalía General de la República, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, este jueves para solicitar a la fiscal Ernestina Godoy Ramos que se abra una investigación y ordene las diligencias necesarias por posibles violaciones a los derechos humanos.

Entrevistado al salir de la dependencia, el también exaspirante presidencial afirmó que los hechos ocurridos hace unos días en Jalisco derivan del deficiente e insalubre servicio de agua que reciben al menos 320 colonias de Guadalajara, una problemática que data desde 2019 y que le explotó al mandatario estatal emanado de Movimiento Ciudadano (MC).

Dicha situación, dijo, dio como origen la manifestación del pasado 11 de octubre en las inmediaciones de Casa Jalisco, en la cual fueron detenidas 39 personas por agentes de la policía estatal y fuerzas antimotines que, consideró, actuaron de forma desproporcionada empleando gases lacrimógenos, balas de goma, bombas aturdidoras y chorros de agua a presión.