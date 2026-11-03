Denuncian a periodista por violencia de género

La diputada morenista de Jalisco, Candelaria Ochoa Ávalos, presentó una denuncia por presunta violencia política en razón de género en contra del periodista y colaborador de Eme Equis, Jorge García Orozco, luego de que el comunicador reveló que la legisladora cuenta con cuatro propiedades, una de ellas adquirida a cero pesos.

“Lo que buscan con estas denuncias es intimidarme, quitarme mi valioso tiempo para que no pueda seguir haciendo investigaciones sobre la corrupción que a diario cometen los integrantes del régimen”, condenó el periodista en un video publicado en sus redes sociales.

Defensa legal

García Orozco acudió a la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para presentar su defensa legal, al considerar que no hay ningún abuso de género en exhibir las propiedades de una legisladora.

En entrevista con El Universal, Jorge García acusó que la denuncia por violencia política de género presentada en su contra busca intimidarlo y limitar su trabajo periodístico.

El periodista explicó que la legisladora lo señala por haber difundido información sobre su patrimonio, lo que, de acuerdo con la denuncia, habría contribuido a estigmatizarla y a generar publicaciones que la violentan por su condición de mujer.

García sostuvo que la información que divulgó proviene de la declaración patrimonial pública de Ochoa Ávalos, documento que solicitó personalmente al Congreso de Jalisco luego de que no pudo obtenerlo en línea.