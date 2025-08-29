Denuncian a Shein por plagio de textiles

Artesanas y artesanos de las comunidades de la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, denuncian a la empresa Shein de plagio de textiles; la Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca (Seculta) señala apropiación cultural indebida de los textiles y exige que se retiren del mercado.

En la plataforma digital del gigante asiático, una blusa corsé con estampado de los tradicionales bordados, que artesanas y artesanos de la región del Istmo elaboran para huipiles y trajes, se ofertan en menos de 350 pesos mexicanos. Sin embargo, para las artesanas estas prendas que llevan al menos tres semanas en su elaboración, su costo asciende a más de tres mil pesos.

En tanto que, la Secretaría de las Culturas y Artes del Gobierno del Estado de Oaxaca se sumó a los señalamientos y exige que la empresa Shein retire inmediatamente de la circulación, venta y promoción cualquier prenda que imite los diseños de los textiles del Istmo de Tehuantepec.