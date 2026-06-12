Denuncian agresiones a periodistas en Mundial

Al menos cuatro fotógrafas y periodistas, un hombre y tres mujeres, fueron presuntamente agredidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante las manifestaciones alrededor del Estadio Ciudad de México, donde arrancó la Copa Mundial de Futbol de la FIFA.

A través de redes sociales, el medio de comunicación Desinformémonos denunció que su colaborador Axel Hernández y la reportera independiente, Ámbar Ruiz, habían sido arrestados por policías de la Ciudad de México en Anillo Periférico, a la altura del centro comercial Gran Sur, colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán.

Ambos fueron liberados más tarde y, en un video, explicaron que estaban caminando cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los detuvo con el fin de buscar explosivos entre sus pertenencias, los cuales no encontraron.

Luego, Hernández y Ruiz fueron esposados y subidos a una patrulla para llevarlos a la Coordinación Territorial 1 y 2 de Álvaro Obregón. Más adelante, los dejaron bajar de este vehículo “porque tenían un problema con las manifestaciones del Mundial. Nos liberaron, estamos bien, gracias a todos por la presión mediática”, concluyeron.

La segunda agresión ocurrió contra dos mujeres de nombre Priscila Zaira Saavedra Espinosa y Valeria Abigail Rodríguez Escalera en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, quienes fueron encapsuladas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.