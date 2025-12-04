Denuncian ante FGR a artista vinculada con Tren de Aragua en México

Derivado de una acción conjunta con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó en el listado de Personas Bloqueadas y denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la artista venezolana Jimena Araya, conocida como “Rosita”, a quien se le relaciona con el “Tren de Aragua”.

Se trata de una figura pública venezolana vinculada al ámbito del entretenimiento, con presencia reciente en México y actividad financiera registrada en el país.

Fuentes abiertas señalan que mantendría relación cercana con un líder del grupo criminal “Tren de Aragua”, lo que en años anteriores habría derivado en apoyos logísticos a dicha estructura. De ahí que emitió una alerta al sistema financiero para impedir que siga utilizando esta vía.