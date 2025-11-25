Denuncian ante FGR detenciones en marcha Z

Dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los disturbios y la detención de 18 jóvenes que se presentaron en la marcha del pasado 15 de noviembre, también conocida como marcha de la Generación Z.

La denuncia pretende, según explicó Roberto Gil Zuarth, que la FGR atraiga la investigación por posible limitación a la libertad de expresión en dicha movilización. “Alguien está detrás de estos grupos que hacen disturbios en la Ciudad de México, alguien los lidera, alguien los financia, alguien los recluta y alguien les da instrucciones”, dijo Gil Zuarth.

En tanto, Jorge Triana, también vocero de Acción Nacional, aseguró que hay indicios para que una investigación federal pudiera probar que “el bloque negro no existe, de lo que se trata es de un bloque guinda”.

“Alguien está muy interesado en que no se hable de las causas que motivaron esa movilización, alguien desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y también desde Palacio Nacional. Alguien estaba muy interesado en que se hablara de la violencia y no de las causas”, dijo Jorge Triana.