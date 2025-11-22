Denuncian ante la FGR caso de 774 tortugas traficadas

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de 774 tortugas traficadas como cosméticos y halladas el pasado 12 de noviembre en el aeropuerto de Tijuana, Baja California.

Por medio de un comunicado, la Procuraduría dijo que la denuncia es contra quien o quienes resulten responsables de este delito contra la biodiversidad, ya que las especies fueron envueltas en calcetines y traficadas dentro de cajas de plástico que a su vez viajaban en nueve cajas de cartón etiquetadas como “cosméticos”.

Las cajas, agregó, fueron enviadas a través de una empresa comercial de paquetería, sin precisar el nombre de la compañía. Dijo que el transporte negligente y la ausencia de documentación configuran un escenario de daño ambiental y un riesgo grave para la biodiversidad.

Especie con protección especial

Las 774 tortugas pertenecen a las especies Kinosternon cora, Kinosternon acutum, Kinosternon cruentatum, Kinosternon integrum y Kinosternon oaxacae. De estas especies, tres están enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como sujetas a protección especial.

El pasado 12 de noviembre, las tortugas fueron rescatadas cuando elementos de la Profepa y la Guardia Nacional (GN) identificaron anomalías durante la inspección del área de paquetería. En dichas acciones se informó que los animales habían sido trasladados desde el Estado de México hacia Tijuana.

Por el caso, la Profepa interpuso la denuncia en representación de las víctimas y como coadyuvante en la integración de la carpeta de investigación.