Denuncian ataque con arma blanca en Río Bravo

La diputada federal por Tamaulipas, Casandra de los Santos, denunció que fue atacada con arma blanca por un sujeto encapuchado que le provocó una herida de 15 centímetros en el costado izquierdo.

La legisladora del Partido Verde Ecologista (PVEM) dio a conocer que el incidente se registró en el municipio de Río Bravo el pasado sábado 10 de octubre tras salir de una cena en una colonia irregular, mencionó.

Explicó que en el lugar de los hechos existe una gran cantidad de terrenos baldíos y de uno de ellos emergió un sujeto que vestía pantalón de mezclilla y sudadera negra con capucha.

“Interpusimos la denuncia, de hecho, en estos momentos se encuentra la Fiscalía en Rio Bravo haciendo las investigaciones pertinentes. Ese día llegó Protección Civil, ambulancias, los estatales, mi familia, mi esposo que es médico”.

Indicó que se están haciendo todas las investigaciones y se está trabajando en ello.

“Quiero decirles que desde el mes de marzo tanto en la Ciudad de México como aquí comenzaron a pasar cosas muy raras”.