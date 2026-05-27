Denuncian aumento de huachigas en México

En el marco del inicio del periodo extraordinario de sesiones, diputados del PRI y del PAN denunciaron el incremento del denominado “huachigas” en México, y advirtieron sobre la necesidad de una reforma integral de gran calado que incluya la coordinación obligatoria de Pemex, SAT, Sedena y Fiscalía General de la República para combatir el robo de gas LP, que ha crecido 377 % entre 2020 y 2026.

Refirieron que entre el primer trimestre de 2024 y el segundo de 2025, el huachigas pasó de representar el 2.6 al 35.1% de la producción nacional; generó un mercado ilegal de 425 mil toneladas en 2025, pérdidas directas para Pemex de alrededor de 8 mil millones de pesos y ganancias diarias para el crimen de por lo menos 22 millones de pesos al día.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió que al interior del país existe una “falla estructural” que impide resolver el problema del huachigas a nivel nacional.

Agregó que por lo anterior, resulta necesaria impulsar una reforma que coordine a los tres órdenes de gobierno.

“Es evidente que cambió la estrategia del Gobierno Federal, no obstante, es la coordinación la que está fallando. Necesitamos una reforma que coordine a los tres órdenes de gobierno con instancias como Economía, Profeco, y Aduanas”, expuso, y exigió que se inicie una investigación profunda a Pemex.

Por su parte, Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador del PAN en la Cámara baja, subrayó que Pemex requiere una reestructuración inmediata, para subsanar las pérdidas millonarias, la deuda astronómica e la infraestructura vulnerable, porque “seguir subsidiando ineficiencia es traición al erario”.