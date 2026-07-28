Denuncian campañas anticipadas de Morena

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) acusó a Morena de realizar actos anticipados de campaña rumbo a las elecciones de 2027, al considerar que los procesos internos del partido oficialista para definir coordinadores de la Defensa de la Transformación se han convertido en una estrategia de promoción política fuera de los tiempos establecidos por la ley electoral.

El senador Manuel Añorve Baños afirmó que los aspirantes de Morena en las 17 entidades donde habrá comicios el próximo año ya realizan actividades de posicionamiento público, promoción de imagen y búsqueda del voto ciudadano.

El legislador sostuvo que existe una “descarada anticipación de campañas” y cuestionó la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE), que dijo debe intervenir para revisar las actividades de los aspirantes y determinar si existen violaciones a la normativa electoral.

Autoridades no deben permanecer omisas

“¿Dónde está el árbitro electoral?, ¿dónde está el INE?”, cuestionó Añorve, al señalar que las autoridades no deben permanecer omisas ante lo que calificó como un posible uso indebido de recursos para impulsar candidaturas antes del inicio formal de los procesos electorales.

El senador del PRI aseguró que los recorridos, eventos públicos y actividades de los aspirantes morenistas representan una campaña adelantada disfrazada de selección interna.

Añadió que existen casos documentados en entidades como Guerrero, Colima y Chihuahua donde algunos perfiles de Morena han desplegado actividades de promoción con un gasto considerable.

“Morena y sus candidatos actúan con total impunidad”, afirmó el legislador, quien acusó que el partido en el poder tiene influencia sobre instituciones del Estado, lo que genera condiciones de ventaja frente a otras fuerzas políticas.