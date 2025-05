Denuncian desabasto de psicofármacos

En el Instituto Nacional de Psiquiatría y en el Instituto Nacional de Neurología faltan algunos medicamentos, como gabapentina, citalopram y clozapina sicrep, por lo que varios pacientes no han recibido dichos fármacos que forman parte de su tratamiento médico.

“El día de hoy (martes) tuve cita en mi hospital, que es el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y me doy cuenta que no tiene prácticamente nada de medicamentos, y la frustración de los médicos es evidente, ya que ellos tratan de ayudar a los pacientes, lo mejor que pueden”, señaló Jorge Elías Téllez, vocero del Colectivo Unidos por la Salud Mental.

Detalló que no le surtieron citalopram y gabapentina porque no lo tienen en la farmacia del Instituto Nacional de Psiquiatría; refirió que en el Instituto Nacional de Neurología no tienen clozapina sicrep.

Desde finales del 2024, el colectivo Cero Desabasto también ha denunciado la falta de medicamentos para tratar diversos tipos de cáncer, fármacos para diabetes e hipertensión y los requeridos para tratar trastornos mentales.

“El medicamento que más nos han reportado son en primer lugar, medicamentos oncológicos, otra vez; y en segundo lugar, medicamentos para la diabetes e hipertensión; también los medicamentos para la salud mental nos están comenzando a reportar, aún no ocupan el tercer lugar, pero sí están dentro de los primeros cinco grupos de medicamentos más reportados en nuestras plataformas, a partir de finales de octubre, principios de noviembre”, expuso Frida Romay, coordinadora del colectivo, en la nota “Persiste desabasto; IMSS no surtió 11 millones de medicinas en 2024”, publicada por El Universal, el pasado 14 de abril.

PAN plantea reformas para evitar desabasto

La bancada del PAN en la Cámara de Diputados propuso reformar la nueva Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para crear un Comité de Testigos Sociales, integrado por representantes de las organizaciones civiles de pacientes, que intervendrá en la compra de medicamentos que realice el Gobierno Federal.

También plantea incluir nuevos requisitos en la ley, como obligar que los medicamentos tengan registros sanitarios y cumplan con las normas de etiquetado para evitar que estén en idiomas extranjeros; realizar una evaluación rigurosa de proveedores, priorizando experiencia, cumplimiento y fiabilidad; y sancionar a los responsables por retrasos o incumplimientos de contratos.