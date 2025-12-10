Denuncian desaparición de delegado en Michoacán

Alberto Anaya Gutiérrez, senador y dirigente nacional del Partido del Trabajo (PT), denunció la desaparición de su compañero de bancada Agustín Solorio, quien es delegado político del PT en el municipio de Apatzingán, Michoacán.

“El pasado viernes 5 de diciembre fue el último día en que se vio a nuestro compañero. Han transcurrido dos días y hasta el momento no se tienen datos que lleven a su localización, de acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE), Agustín Solorio fue visto por última vez cerca de las tres horas del día mencionado”, indicó.

En un comunicado publicado el día de ayer en sus redes sociales, el Partido del Trabajo, a través de sus Comisiones Ejecutiva nacional y estatal, expresó su más profunda preocupación e indignación ante la desaparición del delegado político.