Denuncian desaparición de maestro colombiano

El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) de la Universidad Iberoamericana exigió a las autoridades mexicanas la presentación inmediata y con vida de Leonardo Ariel Escobar Barrios, académico que se incorporaría a su campus Puebla y que fue reportado como desaparecido en Nuevo León.

En un comunicado de prensa, se denunciaron una serie de inconsistencias en el caso del académico colombiano, reportado como desaparecido desde el pasado 2 de enero en Apodaca, Nuevo León, por lo cual se exigió su localización.

Las universidades que conforman el Sistema Universitario Jesuita, denunciaron que Leonardo fue presuntamente detenido el 31 de diciembre de 2025 en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo de la ciudad de Monterrey.

Incluso, revelaron que hay indicios de la participación de autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional, así como de la Policía Municipal de Apodaca; sin embargo, acusaron que la víctima dejó de tener comunicación con su familia el 2 de enero por la mañana.

No se reporta detenido

Señalaron que no se cuenta con ningún reporte en el Registro Nacional de Detenciones en el que consten su detención o su liberación.

Refrendaron su disposición a seguir colaborando con las instancias competentes y continuar dando seguimiento puntual a las investigaciones.

A la petición se sumaron las Universidades Iberoamericanas de Ciudad de México, León, Puebla, Tijuana y Torreón, así como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el Instituto Superior Intercultural Ayuuk y el Tecnológico Universitario del Valle de Chalco.