Luego de que diputados del Partido del Trabajo denunciaron que en San Lázaro ha habido despidos masivos injustificados, el secretario general de la Cámara de Diputados, Mauricio Farah, respondió que se ha despedido a “aviadores” vinculados con dicho grupo parlamentario, es decir, que estaban en nómina, pero no acudían a trabajar.

“Ellos tenían algunos trabajadores de los centros, que se querían llevar con cargo a la nómina de la Cámara de Diputados, y me parece muy injusto, eso no se puede, eso es otra cosa. Sí ha habido despidos, por supuesto que ha habido despidos, a partir de que algunos de los trabajadores estaban directamente vinculados con ellos, con cargo a la nómina de la Cámara de Diputados, y muchos no venían o simplemente venían en los horarios que ellos querían”, detalló.

Añadió que otros empleados han decidido dejar su trabajo por voluntad propia y en otros casos se ha decidido rescindir el contrato con base en los resultados de los trabajadores.