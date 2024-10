El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, hizo un llamado a la comunidad internacional para que voltee a ver todos los atropellos a la ley que lleva a cabo la administración de Morena, la manera en cómo obstaculiza a la oposición y el gobierno de corte dictatorial que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un comunicado, anunció que Acción Nacional y sus legisladores presentarán diversas denuncias ante organismos internacionales en Estados Unidos y en el Parlamento Europeo para visibilizar ante el mundo el sometimiento de los Poderes de la Unión y la imposición de leyes mediante una mayoría artificial, cooptada y que Morena no ganó en las urnas.

“México se encuentra en un estado de alerta, con la violencia desbordada, con sucesos de narcoterrorismo en buena parte del país, pero que se atreven a negar, con imposiciones autoritarias a través del Congreso de la Unión, donde están coartando los derechos humanos”, denunció.

Marco Cortés señaló que la comunidad internacional debe enterarse de esto para que México no se convierta en otra Cuba o Venezuela, donde las y los ciudadanos ya no tienen escapatoria de un régimen que no gana en las urnas, pero se impone en el poder, que compra y amenaza legisladores, y reprime a quienes piensan distinto al régimen.

Exige “reconocer” que México vive terrorismo

Por otra parte, diputados federales del PAN exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum, reconocer que México “ya vive episodios de terrorismo”, por lo que llamaron a no evadir la atención al tema “como fue en el obradorato”.

“Y no tratar de esconder la realidad con cortinas de humo en temas como la reforma judicial o queriendo desviar la atención pública atacando a jueces”, expresó el diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez.

Añadió que los coches bomba en Guanajuato, los enfrentamientos violentos en Nuevo León, los homicidios en Culiacán, así como las ejecuciones en Guerrero y Michoacán, son alertas de que algo no funciona en el gobierno.

Sánchez Rodríguez dijo que el gabinete de Seguridad federal que encabeza Omar García Harfuch, no ha logrado distinguirse de la política de abrazos y no balazos de AMLO.