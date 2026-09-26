Denuncian detención de activista ambiental

Organizaciones ambientalistas y colectivos denunciaron la detención de Óscar Martínez Cervantes, integrante del movimiento “No al Basurero en Atitalaquia”, por lo que, además de preparar su defensa legal, alistan una manifestación ante la Procuraduría de Justicia.

De acuerdo con esta organización, Martínez Cervantes fue detenido el pasado 24 de septiembre en las inmediaciones de su domicilio, calificaron su detención como arbitraria y exigieron su liberación.

El activista ha participado públicamente en la defensa ambiental de Atitalaquia, donde se pretendía instalar un basurero. De igual manera, ha formado parte de la oposición al Centro Regional de Tratamiento de Residuos.

De acuerdo con el colectivo, esta no es la primera ocasión en que integrantes de esta organización han sido atacados, ya que en 2022 Jesús Bañuelos Acevedo y Óscar Martínez Cervantes fueron víctimas de una emboscada. Bañuelos Acevedo perdió la vida, mientras que Martínez Cervantes sobrevivió al ataque y continuó con la defensa del territorio.

Organizaciones como Caminando por la Justicia, Atitalaquia, Fundación Apaxtle y Unión Ecologista San Jerónimo sostuvieron que la detención representa un acto de persecución y criminalización contra el defensor ambiental.