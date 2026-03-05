Denuncian habitantes estar sitiados por grupo armado

Las autoridades municipales de Rancho Juárez Mazatlán solicitaron la protección de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), ya que llevan varios días sitiados por un grupo armado que les impiden adquirir alimentos.

Mediante un comunicado, los pobladores de esa localidad que pertenece a San Juan Mazatlán, Mixe, narraron que son 466 habitantes que carecen de alimentos, más 30 familias que llegaron desplazadas de la comunidad vecina de Loma Santa Cruz.

En dicha microrregión prevalece un conflicto agrario entre San Juan Mazatlán y Santo Domingo Petapa, que surgió en 1972 por la posesión de 32 mil hectáreas de tierras que, hace un año, cobró la vida de tres campesinos de San Isidro Platanillo.

Ahora, denunciaron los pobladores de esa zona, se agrava la crisis humanitaria ya que pueblos como Loma Santa Cruz llevan tres años sin servicios educativos, sin energía eléctrica y sin la atención médica.