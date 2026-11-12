Denuncian hostigamiento contra docente transexual

Cuatro asociaciones civiles denunciaron que Marth López Gallegos, docente transexual no binario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fue sancionado y enfrenta el riesgo de perder su empleo después de exigir que el personal administrativo respetara su identidad de género, por lo cual lanzaron la campaña #UNAMTransfóbica con el fin de exigir que se retiren las sanciones y acabe el presunto hostigamiento laboral.

El Colective Furia No Binarie de Accionar Revolucionarie, el Colectivo Mariposas Mirabal, el Colectivo Nuestra América y el Centro de Comunicación Popular y Acción Colectiva (Cecomún) acusaron a la máxima casa de estudios de emprender represalias contra el profesor a través de un procedimiento administrativo por presunta violencia de género, acusación que dichas organizaciones no gubernamentales consideran falsa.

En un comunicado, explicaron que el conflicto comenzó en septiembre, cuando López Gallegos acudió a solicitar vales de fotocopias y pidió que durante el trámite se reconociera su identidad como persona no binaria. Ante la negativa del personal administrativo, firmó los documentos bajo protesta.