Denuncian intimidación de Guardia Costera de EE. UU.

Integrantes de la organización Conservación e Investigación de la Biodiversidad (Conibio) pidieron seguridad al Gobierno Federal luego de que dos helicópteros y una embarcación de la Guardia Costera de Estados Unidos los intimidaron mientras realizaban una protesta hecha en víspera de los preparativos del décimo lanzamiento de prueba del cohete Starship de SpaceX.

En redes sociales, el grupo en defensa del medio ambiente transmitió en vivo el momento en que vivieron el despliegue de los vehículos mientras protestaban frente a Playa Bagdad, en Tamaulipas, acompañados por ciudadanos y personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

Denunciaron que la basura espacial y las vibraciones de los cohetes dejaron daños en playas, fauna marina y hasta en viviendas de Matamoros, lo que pone en riesgo la seguridad de las comunidades ribereñas, motivo por el que han realizado diferentes protestas.

Elías Ibarra, presidente de Conibio global, explicó que Space X está explotando los cohetes en territorio mexicano, donde han encontrado más de 40 kilómetros de playa llenos de basura espacial con etiquetas de la compañía cuya base se encuentra en el condado de Cameron, Texas.

Acusó que las detonaciones compactan la arena de mar, hecho que provoca la muerte de entre 800 y 900 crías de tortugas lora que no pueden llegar al océano, además de poner en peligro a otras especies del área.

Por estos hechos, Conibio Global exigió una investigación inmediata y garantías de seguridad pues las protestas –en las que han participado al menos diez embarcaciones y son pacíficas– continuarán en tanto los ensayos y lanzamientos sigan.