Denuncian maltrato “extremo” a García Luna en prisión

La defensa del exsecretario mexicano de Seguridad, Genaro García Luna, denunció las condiciones de maltrato “extremo” que ha sufrido su cliente desde que está preso en Estados Unidos y su falta de acceso a los documentos legales de la causa en su contra. También dijeron que por la mala alimentación ha perdido 14 kilos.

En dos cartas dirigidas a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib señalaron que apenas el pasado 31 de julio pudieron hablar con García Luna por primera vez desde enero, tras varios intentos infructuosos. La defensa hace en sus cartas un repaso de la situación que ha vivido su cliente en las distintas prisiones por las que ha pasado.