Denuncian nueva destrucción de manglar en Sisal

Habitantes de Sisal, en Yucatán, denunciaron nuevamente al comisario municipal, Joaquín Galaz, por su complicidad en la destrucción de manglares y relleno ilegal de terrenos en la zona oriente de la entrada de este puerto.

Los pobladores señalaron que se realizaron trabajos con maquinaria pesada para extender arena extraída de la dársena del puerto de abrigo, utilizada como material de relleno.

Vecinos del puerto afirmaron que, a pesar de que el comisario intentó justificar públicamente estas acciones meses atrás a través de un medio digital, ya no puede negar la evidente afectación ambiental.

Señalaron que la zona intervenida forma parte de un ecosistema de manglar protegido, cuya alteración viola disposiciones federales en materia ambiental.

Indicaron que el comisario impulsa un supuesto proyecto turístico que incluye la construcción de un mirador particular en un área donde, aseguran, también se talaron manglares. Recalcaron que estas acciones han provocado un impacto ecológico severo en la zona costera.