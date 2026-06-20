Denuncian ONG amenazas contra dos periodistas

Artículo 19 México y Centroamérica expresó su preocupación por el bloqueo informativo, la eliminación forzada de material periodístico y las amenazas de acciones legales contra los periodistas Karen Salas y Óscar Ramos, del medio digital Elefante Blanco, presuntamente cometidas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) durante la cobertura de un derrame de combustible en el río Pánuco, en Tamaulipas.

En un comunicado, explicó que los hechos ocurrieron el pasado 10 de junio, cuando el equipo periodístico acudió a documentar un presunto derrame de hidrocarburos frente a la refinería “Francisco I. Madero” de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Ciudad Madero.

De acuerdo con la denuncia, los comunicadores realizaban su trabajo mediante el uso de un dron cuando fueron interceptados por tres elementos de la Marina, quienes les indicaron que no podían permanecer en el lugar por tratarse de una zona federal y exigieron borrar el material obtenido.

Según Artículo 19, los elementos navales solicitaron a los periodistas sus datos personales, el nombre del medio para el que laboran y detalles sobre su actividad profesional. Además, fotografiaron el vehículo en el que se transportaban, las placas y el equipo utilizado, mientras grababan durante más de 15 minutos la interacción, pese a que los reporteros se identificaron plenamente con sus credenciales de prensa.

La organización advirtió que dichas credenciales contenían información sensible, como la CURP y el número de seguridad social de los comunicadores, cuyos datos quedaron registrados por los elementos de la Semar sin que hasta el momento exista claridad sobre el uso que se dará a esa información.