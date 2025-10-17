Denuncian paso constante de pipas de gas

“Las pipas siguen y seguirán pasando, las calles siguen sin pavimentar y se siembra el suelo cuando pasan, nadie los vigila”, dijo Claudio Bravo habitante de la colonia tránsito.

Pese a las nuevas disposiciones emitidas por el Gobierno capitalino para limitar la circulación de pipas de gas LP con carga superior a los 40 mil litros, en distintas vialidades de la capital continúan transitando unidades que exceden lo permitido, sin que hasta el momento se observe presencia de vigilancia o sanciones.

Riesgo

Vecinos de la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc, denunciaron que sobre avenida del Taller es frecuente observar pipas de gran tamaño circular a plena luz del día, lo que, aseguran, representa un riesgo para quienes habitan o transitan por la zona.

Las restricciones fueron emitidas el pasado 30 de septiembre, cuando el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció nuevas reglas para reducir riesgos y mejorar la seguridad en el transporte de gas LP dentro de zonas urbanas. Entre ellas, se estableció que las unidades no deben superar los 40 mil litros de carga ni circular en horarios diurnos, salvo en casos excepcionales y con autorización especial.

Sin embargo, los vecinos aseguran que la medida “solo quedó en el anuncio”, ya que no se ha desplegado vigilancia ni operativos para garantizar su cumplimiento.

Dan de alta a último paciente hospitalizado

Por otra parte, dan de alta al último paciente hospitalizado por la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia de la alcaldía Iztapalapa.

Amauri, la última persona que permanecía hospitalizada en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), fue dado de alta luego de varios días de recibir atención médica especializada.