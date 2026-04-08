Denuncian séptimo deceso por suero vitaminado

Una joven de 19 años fue identificada como la posible séptima víctima mortal relacionada con la aplicación de “sueros vitaminados” en una clínica privada de la ciudad, actualmente bajo investigación por autoridades estatales.

Se trata de Lucero del Carmen Luna Ramírez, quien falleció el pasado 22 de febrero de 2026, luego de permanecer hospitalizada durante dos semanas tras presentar complicaciones graves de salud, presuntamente derivadas de un tratamiento intravenoso aplicado en la clínica a cargo del doctor Jesús Maximiano “N”.

La joven habría acudido a la clínica por recomendación, debido a un cuadro leve de anemia. Sin embargo, pocas horas después de recibir el suero, comenzó a presentar síntomas alarmantes.

Según el diagnóstico médico, la causa del fallecimiento fue un paro respiratorio asociado a una trombosis pulmonar, derivada de una falla renal provocada por la retención de líquidos.

En un inicio, la familia no vinculó la muerte con el tratamiento recibido. No obstante, tras darse a conocer otros seis fallecimientos en circunstancias similares, decidieron acudir ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para exigir una investigación.

Como parte de las acciones, las autoridades aseguraron el establecimiento médico donde se administraban los tratamientos, así como expedientes clínicos, medicamentos y soluciones prellenadas.

La Fiscalía ha realizado más de 117 diligencias, cuenta con ocho carpetas de investigación abiertas y ha recabado 51 declaraciones entre testigos, víctimas directas e indirectas.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer si existe una relación directa entre los sueros administrados y los decesos registrados.

FGJE busca a médico

En tanto, en la capital del estado continúa un intenso operativo con cateos simultáneos y la emisión de alertas a nivel nacional e internacional para localizar y detener al médico presuntamente responsable de la aplicación de “sueros vitaminados” que provocaron la muerte de varias personas y la afectación de otras, de las cuales dos están internadas con pronóstico de salud reservado.

El médico Jesús Maximiano “N” es buscado por homicidio culposo y por una mala praxis médica, dijo el fiscal de Sonora.

Ssa investiga muertes de personas

Por lo anterior, la Secretaría de Salud (Ssa) federal informó que autoridades sanitarias y judiciales investigan una posible contaminación bacteriana como causa del brote.

El secretario de Salud, David Kershenobich, detalló que dos pacientes ya fueron dados de alta y otros dos permanecen hospitalizados, uno de ellos en estado grave.

“El avance de los síntomas fue muy rápido y algunos pacientes llegaron a tener hasta dos días de sobrevida. En los exámenes de laboratorio se encontró evidencia de que podría existir algún contaminante bacteriano, ya que presentaron cifras muy altas de glóbulos blancos, fenómenos asociados a sepsis”, explicó.