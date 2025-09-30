Denuncian varios delitos contra migrantes

En el marco de las medidas antiinmigrantes de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, organizaciones han observado desapariciones de personas migrantes, secuestros e incluso abuso sexual en las detenciones, incluidos casos de connacionales.

Durante la presentación de la iniciativa Mexicoamericanos Promoviendo el Liderazgo y la Equidad (Maple), Héctor Sánchez Barba, presidente de Mi Familia Vota, acusó que “uno de los ataques más grandes que hemos visto en la historia contra de los mexicanos”.

“En este momento, el extremismo en Estados Unidos está enfocado, primeramente, en una ola antimexicana a que se convierte en una ola antiinmigrante y otros grupos”, dijo.

Señaló también que han aumentado los crímenes de odio en territorio estadounidense contra la comunidad mexicana, ante casos recientes de operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en los que han fallecido connacionales.

Mónica Ramírez, presidenta de Justicia para Mujeres Migrantes, dijo que también se tiene detectados casos de abuso sexual contra mujeres y menores de edad durante las detenciones.

Aclaró Ramírez que “no es un tema nuevo” las desapariciones de personas detenidas en los centros estadounidenses, como el recién creado Alligator Alcatraz. “Después de un par de días, meses, los mueven de un lugar a otro. Entonces para la familia, para sus abogados, siempre es difícil encontrarlos”.

La presidenta de Justicia para Mujeres Migrantes señaló que también se han conocido acciones antiinmigrantes contra propios ciudadanos de Estados Unidos y con residencia permanente.

Refirió a El Gran Diario de México que también “hay un alto nivel” de abuso sexual contra mujeres, niñas y niños, y que en algunos casos no se reporta.

Aunado a las malas condiciones en los centros de detención, Mónica Ramírez puntualizó que los abusos sexuales se han dado por parte de agentes de inmigración. “Y no solamente en los centros, también sufren de abuso cuando los detiene, cuando los están llevando”.

Comunidades viven con miedo

María del Socorro Pesqueira, presidenta de Healthy Communities Foundation, señaló que hay comunidades que viven con miedo ante las acciones antiinmigrantes e incluso hay secuestros.

Sánchez Barba añadió que se busca responder con Maple a “prácticas fascistas de exclusión y ataques a nuestra comunidad”.

Entre las estrategias de Maple, está el impulso a una estrategia binacional México-Estados Unidos que fomente una agenda a favor de nuestro país y sus comunidades en territorio estadounidense.

También combatir las fakenews que dañan la imagen de mexicanos y mexicoamericanos; fortalecer la democracia y alentar el voto latino en el país vecino; luchar por el respeto a los derechos humanos; e incrementar las alianzas entre liderazgos en ambas naciones.