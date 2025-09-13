Denuncian venta de litros incompletos de gasolina

Como resultado de la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia de Seguridad Energía y Ambiente (ASEA) han presentado 36 denuncias por la venta de litros incompletos en estaciones de servicio.

Desde la puesta en marcha de la estrategia, hace seis meses, para garantizar el cumplimiento de las Normas Oficiales en beneficio de las y los consumidores de combustibles, se han realizado 22 Operativos Extraordinarios de Verificación en los que se han visitado 147 estaciones de servicio

En un comunicado, las instituciones indicaron que la venta incompleta de gasolina constituye un delito, si la merma hallada excede de 300 mililitros por cada 20 litros de combustible, se interpone la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La estrategia implementada por Profeco y ASEA ha logrado mantener el precio promedio nacional de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro.

Los estados que se han visitado son: Puebla, Querétaro, Chiapas, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Tlaxcala, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Chihuahua, Yucatán, Campeche, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Sonora.