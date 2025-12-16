﻿﻿
Denuncian violencia de género y tortura en Oaxaca

Diciembre 16 del 2025
Denuncian tortura y violencia de género en capacitación policial. DDHPO emite recomendación en Oaxaca. Cortesía
Durante un curso de capacitación, una mujer policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Oaxaca sufrió tortura, agresiones verbales y violencia de género por parte de uno de los instructores, hechos ocurridos en 2022, de acuerdo con la recomendación 24/2025 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

El 25 de febrero de 2022, la víctima fue agredida, insultada y golpeada con una tabla de madera en los glúteos, lo que le provocó dolor, malestar físico y posteriormente hemorragia vaginal, además de afectaciones psicológicas. Durante la capacitación, el instructor la sometió a humillaciones constantes, con expresiones misóginas y descalificaciones por su condición de mujer.

La DDHPO documentó que, pese a su estado de salud, la policía fue obligada a continuar con las actividades bajo amenazas de despido, lo que derivó en desmayos, atención médica de emergencia y su posterior traslado al IMSS, donde se confirmaron lesiones físicas, equimosis y alteraciones ginecológicas.

Ante estos hechos, la Defensoría exigió a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas la reparación integral del daño, así como el inicio de un procedimiento administrativo contra el instructor responsable y la emisión de una disculpa pública.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca deberá reconocer las violaciones a derechos humanos, aceptar su responsabilidad y garantizar el derecho a la verdad, incluyendo la publicación de la disculpa en al menos dos medios impresos locales, como parte del cumplimiento de la recomendación.

