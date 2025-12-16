Denuncian violencia de género y tortura en Oaxaca

Durante un curso de capacitación, una mujer policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Oaxaca sufrió tortura, agresiones verbales y violencia de género por parte de uno de los instructores, hechos ocurridos en 2022, de acuerdo con la recomendación 24/2025 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).

El 25 de febrero de 2022, la víctima fue agredida, insultada y golpeada con una tabla de madera en los glúteos, lo que le provocó dolor, malestar físico y posteriormente hemorragia vaginal, además de afectaciones psicológicas. Durante la capacitación, el instructor la sometió a humillaciones constantes, con expresiones misóginas y descalificaciones por su condición de mujer.

La DDHPO documentó que, pese a su estado de salud, la policía fue obligada a continuar con las actividades bajo amenazas de despido, lo que derivó en desmayos, atención médica de emergencia y su posterior traslado al IMSS, donde se confirmaron lesiones físicas, equimosis y alteraciones ginecológicas.

Ante estos hechos, la Defensoría exigió a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas la reparación integral del daño, así como el inicio de un procedimiento administrativo contra el instructor responsable y la emisión de una disculpa pública.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca deberá reconocer las violaciones a derechos humanos, aceptar su responsabilidad y garantizar el derecho a la verdad, incluyendo la publicación de la disculpa en al menos dos medios impresos locales, como parte del cumplimiento de la recomendación.