Denuncian vuelos de inteligencia contra Venezuela

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció que Estados Unidos realiza vuelos de “inteligencia” contra el país suramericano, en un contexto en el que aseguró que Washington quiere justificar un “plan de amenaza militar y de intervención” para “desplazar al presidente Nicolás Maduro”.

En una rueda de prensa, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López afirmó que “siempre se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del Ejército de los Estados Unidos” en el Caribe, pero, añadió, ahora pasaron de un patrón diurno al nocturno y de madrugada y a “triplicar, en agosto, las operaciones de inteligencia y de exploración contra Venezuela”.

Por ejemplo, Padrino dijo que la noche del sábado detectaron aviones tanqueros que suministran combustible a las aeronaves espías RC-135.

Estos aviones están “diseñados para recopilar y procesar información en tiempo real, hasta 200 millas, es decir, su alcance llega a territorio venezolano”, añadió.

“Otro avión que pasa también con mucha frecuencia (...) sobre el Caribe cerca de las costas venezolanas es el E-3 Sentry AWACS”, agregó.

En la víspera, Caracas denunció que militares estadounidenses retuvieron por ocho horas a un buque atunero que navegaba en aguas del Caribe venezolano.

“Sabemos el despliegue que tienen en el mar Caribe con toda la intención de sembrar una guerra en el Caribe, una guerra que no queremos los venezolanos, no quieren los pueblos del Caribe”, afirmó Padrino López.

Estados Unidos justifica la presencia de barcos militares en el Caribe para la lucha antinarcóticos.