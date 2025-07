Denunciará por difamación a abogado de Ovidio Guzmán

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que su gobierno denunciará por difamación al abogado Jeffrey Lichtman, representante legal de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, detenido en Estados Unidos, y quien el viernes pasado se declaró culpable de cuatro delitos ligados con el crimen organizado y narcotráfico.

El viernes pasado, el abogado Jeffrey Lichtman acusó a Sheinbaum de haber hablado “más como el brazo de relaciones públicas” de una organización criminal que como presidenta de México.

“Primero, no establecer diálogo con un abogado de un narcotraficante; dos, vamos a presentar una demanda por difamación en México, porque no se puede dejar pasar”, manifestó.

En conferencia de prensa matutina, la mandataria federal señaló que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) ya trabaja para la presentación de la denuncia.

En relación con el caso del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido en Estados Unidos en 2020 acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y posteriormente enviado a México, donde no se le encontró delito, debe ser aclarado por la Fiscalía General de la República (FGR), pero señaló que es muy claro que era inocente.

AMLO y Sheinbaum vs “narcoabogados”

El tema trae a colación la vez que Andrés Manuel López Obrador también declaró que demandaría al abogado de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, por daño moral.

En febrero de 2023 el expresidente también uso la conferencia matutina para declarar que demandaría por daño moral al abogado César de Castro, vinculado con García Luna, ya que el objetivo del litigante era intentar ligarlo al crimen organizado.

López Obrador también rechazó los dichos del abogado De Castro, quien comentó a una persona que lo visitó en Nueva York que no le permitía la entrada a México.

Sheinbaum reacciona a llamado

En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó al llamado que hicieron exconsejeros electorales, para que la reforma electoral que presentará se dé por consenso de fuerzas políticas y no de una “decisión unilateral” del Ejecutivo y su mayoría legislativa “ilegal” en ambas Cámaras.

“Nuestro objetivo no es que partidos que no tengan, que no ganen a un diputado, a un senador de manera directa, no tenga representación. Lo que sí decimos es que las listas de plurinominales no son una verdadera representación, y que es muy importante que aquel que quiera obtener un voto, vaya al territorio a convencer a la ciudadanía.

“En su momento presentaremos la propuesta que hace el Gobierno de México, y pues que tenga un espacio de discusión importante para su posterior aprobación”, declaró Sheinbaum Pardo.

Acusó que los exconsejeros electorales nunca dijeron nada del supuesto fraude electoral de 2006, de la compra de votos en 2012 y “ni en el 88”.

Respalda a actores de doblaje para regular AI

Al ser cuestionada sobre el reclamo de actores de doblaje para regular IA, la presidenta afirmó que “tienen razón” y respaldó a los actores de doblaje, locutores y cineastas que demandan con urgencia regular el uso de la inteligencia artificial.

Esto luego que actores de doblaje se manifestaran este sábado en el Monumento a la Revolución para solicitar a la mandataria federal regular con urgencia el uso de IA, y en donde denunciaron que el INE publicó en sus redes sociales un video en el que replicó sin consentimiento la voz del actor de doblaje y locutor mexicano, José Lavat, quien falleció en 2018.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que pidió a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) y la Secretaría de Cultura (SC) reunirse con los actores de doblaje para buscar un esquema de protección a su trabajo y voz.

Investigaciones sobre “huachicol” a todos los niveles

Por otra parte, la mandataria federal afirmó que en las investigaciones por robo de combustible “no vamos a proteger a nadie”, y que las investigaciones que se llevan a cabo “es a todos los niveles”.

A pregunta expresa en su conferencia de prensa, evitó detallar si se investiga a servidores públicos, al argumentar de que mientras se realizan las investigaciones no se pueden dar información.