Departamento de Justicia señala al CJNG por fraude

Septiembre 23 del 2025

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una acusación formal en contra de Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”, del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y contra su media hermana, Griselda Margarita Arredondo Pinzón, por su participación en fraudes con tiempos compartidos.

La acusación los señala de “cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Además, Montero Pinzón fue acusado de conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera y de proporcionar e intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera”, señala el comunicado, al detallar que Montero es miembro “de alto rango” del CJNG, al que Estados Unidos clasificó como organización terrorista extranjera.

