Depende de la CNTE, la mesa está abierta con Segob

Ante el paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que depende de ellos reanudar el diálogo, y explicó que la Secretaría de Gobernación (Segob) les envió una carta para una mesa de diálogo este miércoles.

Detalló que la secretaria de Gobernación les envió un oficio el lunes para que quede constancia de que se está llamado al diálogo, así como ellos lo piden.

“Pues vamos a esperar, depende de ellos. Ayer (lunes) la secretaria de Gobernación les envió un oficio para que quede constancia de que estamos llamando al diálogo. Ya lo tienen por escrito. Tienen que tomar ellos la decisión de si van a dialogar o no. Porque si deciden no dialogar, pues, ¿por qué? Si lo que están pidiendo es diálogo”, comentó en la conferencia matutina de este martes.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que el pasado 8 de mayo tenían una reunión con los maestros disidentes; sin embargo, nunca llegaron.

“(...) ayer (lunes) no mencioné que en la última reunión que yo tuve con CNTE, les propuse que nos viéramos el 8 de mayo y ellos ya no llegaron a esa cita. (...) que sí es importante porque era antes de su paro, del 15 de mayo. La idea era llegar a acuerdos a través del diálogo directo con la presidenta. Pero ellos no quisieron acudir a esta reunión”.

Sheinbaum Pardo consideró que es importante que el diálogo con la CNTE sea con el más alto nivel del Gobierno, que es la Secretaría de Gobernación y el Secretaría de Educación Pública.

Además, la presidenta confió este martes que la CNTE cumpla con su palabra de no boicotear la elección judicial de este domingo 1 de junio.

A pregunta expresa, la mandataria federal reiteró que su gobierno no reprimirá ninguna manifestación que haga el magisterio disidente.

Descuentos a maestros depende de estados

Así también, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que depende de cada estado hacer descuentos o no a maestros que falten a dar clases debido al paro de labores que impulsa la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La jefa del Ejecutivo federal señaló que este martes se mantiene en solo 9 % el número de escuelas a nivel nacional que han parado labores.

“¿Se está considerando o se ha puesto en la mesa la opción de hacer descuentos a maestros que están faltando?”, se le preguntó en conferencia de prensa matutina.

“Depende de cada estado en general y cuál es la opción que sigan. En algunos estados sí y otros no. Ese es el mecanismo que se ha seguido. Sigue siendo al mismo día de hoy, alrededor del 9 % de las escuelas de todo el país y hay algunas entidades en donde hay mayor movilización de las maestras y maestros”, detalló.

Contratación de médicos especialistas

En otro tema, la presidenta de México resaltó que en 2025 se rompió récord en formación y contratación de médicos especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el objetivo de mejorar la atención médica, en contraparte al periodo neoliberal, en el que se cerró el ingreso a las especialidades médicas con la creencia de que así se formarían “médicos de excelencia”.

“Hoy hay más egresados de las especialidades y, por lo tanto, pues hay más posibilidad de contratación de médicos especialistas. Y ahora pues rompimos récord en el 2025 en el IMSS. Entonces, esto va a permitir pues mejorar muchísimo el servicio de especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, tanto consultas como alguna otra atención que se requiera”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.