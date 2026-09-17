Depende de muchas cosas un acuerdo sobre el TMEC

El secretario de economía, Marcelo Ebrard, comentó que “depende de muchas cosas” la posibilidad de concretar un acuerdo comercial con Estados Unidos (EE.UU.) en noviembre, en el marco de la revisión del T-MEC, debido a que es un planteamiento del presidente estadounidense Donald Trump.

Después de que el mandatario norteamericano afirmó que su administración busca concretar un acuerdo antes de las elecciones intermedias de EE. UU., programadas para el próximo 3 de noviembre, el funcionario indicó que México continuará trabajando en las negociaciones y que el calendario dependerá de diferentes factores.

“Es su punto de vista. Vamos a ver”, contestó Ebrard al ser cuestionado acerca de las declaraciones de Trump y la posibilidad de que el acuerdo pueda firmarse en noviembre.

Al concluir el Desfile Cívico-Militar por el 216 Aniversario del inicio de la Independencia de México, el secretario de Economía evitó adelantar una fecha para la conclusión de las conversaciones y subrayó que, por ahora, no existe una definición.