La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, reveló que suman 140 renuncias y separaciones de funcionarios como parte de una depuración administrativa tras la salida de la expresidenta Guadalupe Taddei Zavala, señalada por presunta corrupción y contratación de aviadores.

En entrevista expuso que dichas renuncias y separaciones de funcionarios se da en el marco de la revisión de la estructura administrativa y de posibles irregularidades en contrataciones durante la gestión de Taddei Zavala.

“Les hemos pedido a las áreas que detecten quiénes son las personas que tienen alguna irregularidad en la contratación laboral para seguir con esta limpieza que es necesaria.

“Todo está consensuado, la era Taddei ya se acabó, todo lo platicamos”, aseguró.

Aseveró que las decisiones sobre nombramientos y movimientos de personal ahora se analizan y acuerdan de manera colegiada.