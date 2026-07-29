Derechos de las audiencias no debe censurar: Rabadán

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, señalaron que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias que emitirá la Presidencia de la República, no deben utilizarse para censurar o sancionar a los medios de comunicación.

La legisladora panista refirió que se deben escuchar a todos los que participarán en la consulta pública, del 27 de julio al 21 de agosto, para garantizar los derechos de las audiencias, pero evitar la censura.

Advirtió que el régimen en turno no debe definir qué información es verdad o que pueden publicar los medios de comunicación, utilizando los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias.

No deben censurar a medios: Monreal

Por su parte, el diputado morenista, Ricardo Monreal, coincidió en que la censura no debe ser parte del proyecto de los lineamientos.

“No estoy de acuerdo con la censura de ningún tipo, pero sí estoy de acuerdo en que los lineamientos establezcan el derecho de la audiencia, que no es el derecho del gobierno, sino de los ciudadanos que escuchan o leen información”, comentó.

Añadió que tampoco comulga con la propuesta de sancionar a los medios de comunicación por la información que publican; y que éstos mismos deben asegurarse de publicar información verdadera.

Normar a radiodifusoras vulnera la libertad de expresión

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), señaló que las pretensiones de regular e intervenir en las pautas editoriales y operativas de los medios de comunicación bajo el argumento de normar a las audiencias, incurren en una delicada extralimitación que vulnera de manera directa el artículo 6° de la Constitución.

El cual garantiza el libre derecho a la manifestación de las ideas, la libertad de expresión y difusión.

Esto luego de los recientes anuncios sobre la puesta a consulta de nuevos lineamientos dirigidos a regular los derechos de las audiencias en radio y televisión por parte del Ejecutivo Federal.

Buscan consolidar gobierno autoritario: PRI

Por su parte, el senador Manuel Añorve Baños, denunció que el gobierno de Morena da un peligroso paso más en su autoritario intento de controlar lo que se publica y difunde en los medios de comunicación.

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado sostuvo que en su afán autoritario Morena ahora quiere meterse en los contenidos y decidir cómo se presenta una noticia y hasta qué información es considerada “falsa” o “descontextualizada”.

Advirtió que con estos lineamientos el gobierno morenista pretende ejercer presión a los medios hasta llegar a la suspensión precautoria de transmisiones por violaciones en materia de audiencias.