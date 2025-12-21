Derechos de las personas consumidoras

El crecimiento de los servicios digitales ha transformado los hábitos de consumo; sin embargo, la ausencia de reglas claras para cancelar suscripciones ha permitido la proliferación de prácticas abusivas que deterioran la confianza en el comercio electrónico, por lo que en la era digital, fortalecer los derechos de las y los consumidores es fundamental.

De ahí la importancia de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 12 de diciembre, a la Ley Federal de Protección al Consumidor para incorporar nuevas obligaciones a los proveedores de bienes y servicios que utilicen esquemas de suscripción o membresías con cobro recurrente, garantizando que los procedimientos de cancelación sean claros, sencillos y cuenten con el consentimiento expreso e informado de las personas consumidoras.

La realidad es que todas y todos alguna vez se han sentido impotentes y sin protección, debido a la imposibilidad de ejercer sus derechos, porque desafortunadamente la balanza se inclina de un solo lado, debido a que las condiciones y términos son impuestos de manera unilateral y por lo tanto abusiva, mientras que del otro extremo hay desinformación, falta de transparencia y susceptibilidad al abuso.

Por ejemplo, para nadie es un secreto que en muchas ocasiones se pone a disposición de la persona consumidora algún producto o servicio “gratuito” por cierto periodo de tiempo, responsabilizándola de su cancelación si no lo desea, o bien, se renuevan suscripciones que ya no quiere con cargo a sus tarjetas bancarias, obligándola a un proceso engorroso de cancelación que implica horas de espera en la línea telefónica, envío de correos y una serie de requisitos que implican inversión de tiempo y esfuerzo, tornándose en la más de las veces imposible o derivando en penalizaciones económicas.

Por eso ahora se establece como requisito en la ley el consentimiento expreso (por escrito) e informado de las personas consumidoras, previniendo la realización de cobros no autorizados y renovaciones automáticas sin previo aviso. Lo cual asegura que toda transacción se base en la voluntad de la persona consumidora, reforzando su derecho a la información, elección y revocación del consentimiento, facilitando así la cancelación inmediata y gratuita de suscripciones o membresías, mediante la implementación de mecanismos sencillos.

La protección y garantía de los derechos de las y los consumidores constituye un paso más hacia la consolidación de la justicia social y la prosperidad compartida, cuya base sea un consumo humano, donde nadie obtenga privilegios indebidos en detrimento de las mexicanas y mexicanos.