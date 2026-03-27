Derrame corresponde a un buque anclado

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que hay tres fuentes del origen del contaminante tras el derrame petrolero en el Golfo de México, entre ellas un buque que estuvo fondeado en inmediaciones de Coatzacoalcos, Veracruz, y emanaciones naturales de chapopoteras.

“La contaminación proviene de tres fuentes. Hasta el momento, en el caso del buque, se sabe por las imágenes de satélite que hubo una marcha de combustible alrededor del fondeadero, sin poder determinar qué buque fue el que hizo el vertimiento”, dijo.

Morales Ángeles reportó que hay 13 buques localizados que pudieron haber ocasionado el vertimiento: cuatro aún navegan en aguas mexicanas y el resto en aguas internacionales, por lo que “cualquiera pudo haber sido” la responsable de esta contingencia.

Sobre los que navegan en aguas mexicanas, aseguró que la Armada de México, en función de Guardia Costera, realiza inspecciones a estas embarcaciones para deslindar responsabilidades; para el resto, anunció que se ha solicitado cooperación internacional con el objeto de hacer inspecciones y determinar cuál fue el buque que hizo el vertimiento.

El titular de Semar detalló que el segundo origen corresponde a emanaciones naturales de las chapopoteras que se encuentran cerca del puerto de Coatzacoalcos.

La tercera causa del origen, dijo, corresponde a emanaciones naturales que se encuentran a 60 millas de Ciudad del Carmen, en Campeche. Esta fuente sigue activa, según reportó el secretario de Marina.

Alicia Bárcena habla sobre derrame petrolero

Tras el derrame de petróleo, Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los daños causados, los cuales, dijo, no son severos.

“La ASEA está interponiendo denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República a quien resulte responsable, eso quiero dejarlo muy enfático aquí. Y la Semarnat, la ASEA, la Conabio, la Profepa, haremos una caracterización de la vulnerabilidad de los ecosistemas del parque arrecifal, del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano para determinar el daño ambiental que por ahora, se descarta que sea severo”, dijo.

La funcionaria explicó que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) hizo recorridos y no detectó presencia de hidrocarburos que afecten flora y fauna en siete áreas de Veracruz, Campeche y Tabasco.

“No hemos detectado daño ambiental severo. Esto sí lo quiero decir con mucho énfasis porque la verdad que sí nos parece que es importante decirlo. Hay algunos especímenes afectados, pero no hay más por el momento”, aseguró.

Los puntos clave

El Gobierno Federal ha presentado informes detallados sobre el derrame petrolero en el Golfo de México, que de acuerdo con organizaciones ambientalistas ha dejado un total de al menos 630 kilómetros de línea de costa afectada.

En los “puntos clave” de esta contingencia, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, reportó que hay tres fuentes del origen del contaminante en este derrame. Además, la Semarnat descarta “daño severo”, se han retirado 430 toneladas de residuos con hidrocarburos hasta el momento, Profepa reporta seis ejemplares con presencia de hidrocarburos, Dos Bocas no tiene relación con el tema y el gobierno ha realizado acciones por la contingencia.

Desmarque de Greenpeace por “imagen falsa”

La presidenta Sheinbaum reconoció a Greenpeace por desmarcarse de una imagen que retomó. Explicó que Greenpeace subió a sus redes sociales una imagen “como si hubiera en el Golfo de México una catástrofe terrible”.

“Sube una mancha, como si todo el Golfo estuviera lleno de hidrocarburos y casualmente parecía como si todo salía de la refinería de Dos Bocas. Entonces, esa imagen es falsa, no tiene sustento científico”, dijo la presidenta.

El comunicado en el que Greenpeace se desmarca de la imagen: “Desde nuestras redes sociales compartimos una infografía elaborada por el medio de comunicación El Independiente, dándole el crédito correspondiente y señalando que era una imagen ilustrativa. Nunca se afirmó que fuera un mapa satelital ni de nuestra autoría. Diversos medios la retomaron asegurando que la imagen era nuestra, lo cual es erróneo. Sin embargo, asumimos la responsabilidad de haber compartido la imagen y lamentamos si este generó confusión por proveer información poco precisa”.