Derriba OTAN un misil en Turquía

El Ministerio de Defensa turco anunció el derribo de un misil balístico lanzado desde Irán en el espacio aéreo turco.

El misil fue destruido por las defensas de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo Oriental, según Ankara, y añadió que fragmentos de munición cayeron en campos baldíos en Gaziantep, sureste de Turquía.

“Reiteramos que se tomarán todas las medidas necesarias con firmeza y sin vacilación ante cualquier amenaza al territorio y espacio aéreo de nuestro país”, declaró el Ministerio de Defensa.