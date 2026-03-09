Derrocha petrolero lujos en XV años de su hija

Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario petrolero es el padre de Mafer, la quinceañera que se hizo viral porque a su fiesta acudieron Galilea Montijo, Belinda, el Xavi y J Balvin, entre otros artistas.

Se sabe que Guerrero Rojas es empresario y contratista de servicios para pozos de petróleo, principalmente a través de la empresa Petroservicios Integrales México S.A. de C.V., con sede en Comalcalco, Tabasco, municipio de donde es originario el actual gobernador Javier May Rodríguez.

Este sábado su nombre se volvió viral por ofrecer a su hija una fiesta cuya temática fue inspirada en Nueva York.

La conductora Galilea Montijo fue la encargada de recibir a los invitados en una alfombra roja; Belinda voló desde España para cantar las mañanitas en inglés y la influencer Priscila Escoto envió un mensaje de felicitación y reveló que ayudó al padre de Mafer a escoger una bolsa Hermes, cuyo costo es de más de 500 mil pesos.

A la fiesta acudieron a cantar Xavito Ballesteros, J Balvin y el grupo mexicano Matute.