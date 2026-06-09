Derrota en Coahuila no fue culpa de López Beltrán

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, rechazó atribuir los resultados electorales de Coahuila a la ausencia temporal de Andrés López Beltrán, y aseguró que la decisión del dirigente morenista de retirarse de las actividades partidistas 15 días antes fue personal y merece respeto.

En conferencia de prensa, Monreal sostuvo que Morena esperará la resolución de las autoridades electorales antes de emitir conclusiones sobre la elección y descartó responsabilizar a López Beltrán por el desempeño del partido en las urnas.

“No le atribuimos el resultado a que Andrés López Beltrán haya solicitado su renuncia y se haya retirado 15 días antes. Es una decisión que él tomó y que la respetamos”, afirmó.

El líder parlamentario insistió en que el proceso electoral aún no concluye, pues falta la etapa de revisión de resultados y, en su caso, la presentación de impugnaciones por parte de Morena.

En conferencia de prensa, enlistó a los diputados federales que presuntamente fueron privados de su libertad, y adelantó que no descartan el proceso de impugnación.