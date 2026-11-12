Derrumbe de edificio sacude a Nueva York

Varias personas quedaron atrapadas el día de ayer miércoles entre los escombros luego de que un edificio se vino abajo en la ciudad de Nueva York, informó el departamento de bomberos.

Estos últimos recibieron una llamada al rededor de las cuatro de la tarde para atender un incidente en una obra de tres pisos. Imágenes captadas desde un helicóptero de un canal de noticias mostraban a decenas de bomberos entre los escombros. Un grupo de rescatistas se concentró en un área y parecía usar una sierra para abrirse paso entre el derribo.

Las imágenes aéreas mostraron el momento en que las personas sacaban a por lo menos una persona de entre los restos, antes de retirarla en una camilla.

El incidente ocurrió en una zona donde se realizaban obras de construcción y movilizó a decenas de bomberos.