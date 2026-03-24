Desafuero de “Alito” Moreno sigue en pausa

El presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores (Morena), informó que después del receso que tomará la Cámara de Diputados, por la celebración de Semana Santa, se retomará el análisis de la solicitud de desafuero de Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI.

Acusación

En julio del año pasado, la Fiscalía de Campeche realizó dicha solicitud para que el dirigente tricolor sea juzgado por el presunto desvío de más de 83 millones de pesos cuando fue gobernador de la entidad.

“Se ha tenido que ir aplazando, pero la intención es que antes de que termine este periodo de sesiones, nosotros poder proponer al pleno de la Cámara de Diputados ya una resolución. La solicitud todavía está firme y la Sección (Instructora) ya tiene los elementos para tomar una decisión, digamos, hay un proyecto que nosotros tenemos”, dijo.

Dijo que la presentación del dictamen se ha aplazado para que no se mezcle con la discusión de las dos iniciativas de reforma electoral enviadas por el Ejecutivo, al Congreso de la unión.

“En estos momentos estamos buscando ser un poco prudentes por el tema de la reforma electoral; es complicado porque se va a pensar que hay una venganza, una revancha, pues es un tema absolutamente jurídico, pero tiene todos los matices políticos. Nosotros estamos esperando que la denominada Plan B salga rápido, lo que nos permitiría convocar a la Sección Instructora antes de que termine este periodo de sesiones”, expresó.